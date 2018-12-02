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Eski kahvehane sağlık evi olarak hizmet verecek

Burhaniye’nin Yaylacık Mahallesinde kahvehane yeniden düzenleyerek sağlık evi olarak kullanılacak.

Burhaniye'nin Yaylacık Mahallesinde kahvehane yeniden düzenleyerek sağlık evi olarak kullanılacak.


Kırsal mahallelerin sorunlarını çözmek için yoğun bir çalışma sürdüren Burhaniye Belediyesi, son olarak Yaylacık Mahallesinde çalışma başlattı. Mahallede mevcut bulunan kahvehanenin üstüne yeni bir kahvene inşa ettiren Başkan Uysal, mevcut kahvehaneyi de yeniden düzenleyerek sağlık evi olarak kullanılması için çalışma başlattı. Kahvehane ve sağlık evi inşaatının incelenmesinin ardından Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş ile birlikte mahalle içinde yapılacak yolları dolaşan Başkan Vekili ve Başkan Yardımcısı, ön incelemelerde bulundu.


Hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Kırsal Mahallelerimizdeki alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözüp, söz verdiğimiz gibi elimizdeki imkanlar dahilinde bütün kırsal mahallelerimizi Burhaniye İlçe merkezinden farksız bir hale getiriyoruz. Bunun için canla başla çalışıyoruz” dedi.

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