Eski Milletvekili Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti

Geçirdiği hastalık nedeniyle bir süredir tedavi gören Ahmet Edip Uğur, evinde hayatını kaybetti. Balıkesir ve ülke siyasetinde önemli görevler üstlenen Ahmet Edip Uğur 71 yaşındaydı.

7 Nisan 1950'de Balıkesir'de doğan Ahmet Edip Uğur, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevlerinde bulunan Uğur, siyasete Anavatan Partisi'nde başladı. Ahmet Edip Uğur 18. Dönem Anavatan Partisi, 22, 23, ve 24. dönemde de üç defa üst üste AK Parti Milletvekili olarak TBMM'de görev yaptı. 2008-2014 yılları arasında AK Parti Mali İdari İşler Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Edip Uğur, 2014 yılında yapılan seçimlerde AK Parti'den Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Uğur daha sonra bu görevden ayrıldı.