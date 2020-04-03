Eski milletvekili korona virüsten hayatını kaybetti

Eski SHP milletvekili ve eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Sönmez, korona virüs salgını nedeniyle tedavi gördüğü Balıkesir'de hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 25 Mart 2020 tarihinde korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Edremit'ten Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınan 18. dönem SHP milletvekili ve eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Sönmez'in tedavisi sonuç vermedi. Korona virüsten Edremit'ten ilk vefat eden kişi olan ve Güre Mahalllesi'nde yaşayan Sönmez, yaklaşık 10 gün önce Edremit Devlet Hastanesi'nden Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Muhasebe Bölümü mezunu olan Yusuf Kenan Sönmez evli ve bir çocuk babasıydı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “CHP İstanbul eski İl Başkan Yardımcısı ve SHP 18. Dönem Milletvekili Kenan Sönmez'i korona virüs nedeniyle kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

CHP Balıkesir 26. dönem milletvekili Mehmet Tüm, 72 yaşındaki Yusuf Kenan Sönmez'i geçtiğimiz günlerde hastanede ziyaret ettiğini, 16.00 itibari ile ziyaret ettiği fotoğrafını paylaşarak vefatından dolayı duyduğu üzüntüsünü belirtti.