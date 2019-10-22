Eski Vergi Dairesi binası Ayvalık Belediyesi'ne verildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, uzun yıllar Vergi Dairesi olarak hizmet veren tarihi bina Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Ayvalık Belediyesi'ne tahsis edildi.

Ayvalık'ın Sakarya Mahallesinde bulunan hazineye ait, eski Vergi Dairesi olarak bilinen binanın Ayvalık Belediyesi tarafından “Belediye hizmet binası" olarak kullanılacak olması ise ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,”Milli Emlak Genel Müdürlüğü nezdinde gerçekleşen talebimiz üzerine Ayvalık Sakarya mahallesinde bulunan hazineye ait, eski vergi dairesi binasının belediye hizmet binası olarak kullanılmak üzere belediyemize kesin tahsisi sağlanmıştır” dedi.

İçinde; Ayvalık'ın tarihini ve hikayesini barındıran binanın Ayvalık Belediyesi hizmet binası olarak Ayvalık halkına tahsis edilmesinin çok önemli bir karar olduğunu vurgulayan Başkan Ergin, “Bu kararın alınmasında aynı bina için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi lehine mevcut tahsis hakkından Ayvalık Belediyesi lehine feragat ederek bize destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yeni hizmet binamız şimdiden Ayvalık'a hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.