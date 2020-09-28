Eskinin yün yorganları ilgi görüyor

Vatandaşların pamuk ve yün yorganlara ilgi gösterdiğini anlatan yorgancı Şefik Şen, kış aylarının yaklaşması ile birlikte siparişlerin arttığını söyledi.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte yorgancıların iş yükü arttı. Burhaniyeliler, son yıllarda artan elyaf yorganların yerine pamuk ve yün yorganları tercih etmeye başladı. Elyaf yorganları tavsiye etmediğini anlatan yorgancı Şefik Şen, “Ben 43 yıllık yorgancıyım. Eski yıllarda 5 yorgancı vardı. Şimdilerde 3 kişi kaldı. Kış aylarının yaklaşması ile birlikte siparişler attı. Vatandaşlar ucuz olan elyaf yorganların yerine pamuk ve yün yorganları tercih ediyor. Biz özellikle yün yonganı tavsiye ediyoruz. Yün ve pamuk yorganlar daha sağlıklı. Biz ince hafif yorganlar yapıyoruz. Yün yorganı da 250 liraya satıyoruz” dedi.