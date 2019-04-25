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Esnafa yeni yönetmelik tanıtıldı

Balıkesir Elektronik ve Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Necdet Arslan, ziyaret ettiği Erdek’te elektrikçi esnafa yeni yönetmelik hakkında seminer verdi.

Balıkesir Elektronik ve Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Necdet Arslan, ziyaret ettiği Erdek'te elektrikçi esnafa yeni yönetmelik hakkında seminer verdi.


Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Canbaz, Balıkesir Elektronik ve Elektrik Teknisyenleri Oda Başkanı Nejdet Arslan'ı makamında ağırladı. Elektrikçi esnafı ilgilendiren yeni yönetmelik hakkında bilgilendirme yapmak üzere Erdek'e geldiğini söyleyen Arslan, Erdek'te elektrikçilik yapan tüm esnafın odaya davet edilmesini istedi. Kısa süre sonra Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda, Erdek'te faaliyet gösteren elektrikçi esnaflarla buluşan Balıkesir Elektronik ve Elektrik Teknisyenleri Odası Başkanı Necdet Arslan, yeni yönetmelik hakkında yaptığı açıklamalarıyla elektrikçi esnafı mesleki açıdan bilgilendirdi.

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