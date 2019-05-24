Eti Bor'da geleneksel iftar

Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer Türkiye'de Bor Madeninde önemli bir yere sahip olan Bigadiç Eti Maden İşletmelerinde çalışanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemek sonrası Genel Müdür Serkan Keleşer tarafından 2018 yılında en güvenli çalışanı seçilen işçilere plaket verildi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği Bigadiç Eti Maden İşletmeleri yemekhanesinde verildi. Yemek sonrası Genel Müdür Serkan Keleşer tarafından 2018 yılında en güvenli çalışanı seçilen işçilere plaket verildi.

Yemekte konuşma gerçekleştiren Serkan Keleşer ‘‘Sizlerle ramazan mübarek günde iftar sofrasında olmaktan mutluluk duyuyorum. Siz çalışanlarımızla birlikte olmak hem bizlere hem yöneticilerimize ekstra bir motivasyon sağlıyor. Bigadiç'e bu 6. gelişim oluyor. Göreve geldiğim bu yana sizlerle sık sık birlikte olmaya çalışıyorum. Eti Maden olarak 2018 yılını çok başarılı geçirdik, 2019 yılında da bu başarıların devamını bekliyoruz. 25 Ocak 2019 yılında daha önce ismi Eti Matik olan sonra ismini BORON olarak değiştirdiğimiz doğal mineralli temizlik ürünümüzle Eti Maden Türkiye gündemine girdi. BORON markasını da çalışanlarımızın ve destek olan firmalarımızın desteğini bekliyoruz. Hanımlarımızın ,annelerimizin teyzelerimizin bu ürünü alarak ve tanıtarak destek olmalarını istiyoruz. İnşallah Ekim ayında renkli beyaz, sıvı ve toz çamaşır için ürünlerimizi çıkartacağız. Nasip olursada 2020 ocak ayında ise bulaşık makinelar için ürünlerimizi çıkartacağız. BORON satışlarımız gayet iyi gidiyor yıl sonuna hedeflerimize ulaşacağımızı tahmin ediyorum. BORON' a ülke olarak desteklerinizi bekliyoruz'' dedi.

Yemeğe Bigadiç Eti Madende çalışan işçi ve memurlarla ile birlikte Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer ,Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ,Genel Müdür yardımcıları ve daire başkanları katıldı.