İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eti Maden 84. yılını kutluyor

Türkiye’nin güzide kuruluşu Eti Maden Işletmeleri kuruluşunun 84 ncü yılı nedeniyle Balıkesir’in Bandırma ilçesinde mevlid-i şerif okutarak pilav ayran ikramında bulundu.

Türkiye'nin güzide kuruluşu Eti Maden Işletmeleri kuruluşunun 84 ncü yılı nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ilçesinde mevlid-i şerif okutarak pilav ayran ikramında bulundu.


Kuruluşunun 84. yılı dolayısıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma'da pilav-ayran hayrı düzenledi.Haydar Çavuş Camii'nde okunan mevlid-i Şerif ardından halka pilav,ayran ve tatlı ikram edidi. Ayran-pilav hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.