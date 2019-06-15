Eti Maden 84. yılını kutluyor

Türkiye'nin güzide kuruluşu Eti Maden Işletmeleri kuruluşunun 84 ncü yılı nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ilçesinde mevlid-i şerif okutarak pilav ayran ikramında bulundu.

Kuruluşunun 84. yılı dolayısıyla Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma'da pilav-ayran hayrı düzenledi.Haydar Çavuş Camii'nde okunan mevlid-i Şerif ardından halka pilav,ayran ve tatlı ikram edidi. Ayran-pilav hayrı yoğun bir katılımla gerçekleşti.