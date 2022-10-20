ETO'nun yeni yönetimi mazbatasını aldı

Devir teslim törenine ETO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Meclis Başkanı Bayram Kayahan, Yönetim Kurulu üyeleri ve eski Oda Başkanı Coşkun Salon katıldı.

ETO'nun yeni başkanı Ahmet Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Edremit İlçe Seçim Kurulunda gerçekleşen tören ile İlçe Seçim Müdürü Bahattin Güngören'nden mazbatalarını aldı.

Ardından odaya geçen yeni yönetim, burada eski Başkan Coşkun Salon ve oda personeli tarafından karşılandı.

Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleşen devir teslim töreninde eski Başkan Coşkun Salon, 7 yıllık görev süreleri içerisinde yaptıkları icraatlar hakkında bilgi vererek, yeni seçilen Başkan Çetin ve yönetim kurulu üyelerine başarı dileklerinde bulundu.

Yeni Başkan Ahmet Çetin de Coşkun Salon ve yönetimine yaptıkları hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, eski yönetim tarafından hazırlanan tüm projelerin tamamlayacaklarının sözünü verdi.

Salon, veda konuşmasında, “2015 yılından beri çalışma arkadaşlarımla birlikte olmaktan çok mutluyum, 7 senedir bulunduğumuz konumu en iyi şekilde temsil edebilmek ve bölgemizin kalkınma planlarına uygun olarak üyelerimize hizmet verebilmek için çalıştık. Bir kusurumuz olduysa lütfen affedin. Artık bayrağı Ahmet Çetin ve ekibine devrediyoruz. Edremit Ticaret Odasını ve üye hizmetlerini çok daha güzel yerlere getireceklerine olan inancımız tam. Ahmet Çetin'e ve yeni yöneticilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Eski Başkan Salon ve ekibi ile oda çalışanlarına teşekkür eden ETO'nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Seçim beyannamemizde de söylediğimiz gibi Coşkun Salon'un başlattığı ve devam ettirdiği projelere hepsine tek tek devam edeceğiz, hepsine devam ettireceğiz. Özellikle zeytinyağındaki coğrafi işaret, akredite, laboratuvar çok önemli. Mutlaka bunları devam ettireceğiz. Biz de yeni projeler üretip Edremit'e, Havran'a faydalı olmak, iki ilçenin ticari hayatını daha çok zenginleştirmek, Edremit ve Havran'ı daha çok marka şehir haline getirmek için elimizden gelen her şeyin fazlasını yapmak için uğraşacağız” dedi.

Devir teslim töreninde konuşan ETO Meclis Başkanı Bayram Kayahan da, “Yeni bir soluk, yeni bir nefes, yeni bir taze kan, yeni bir düşünce katmak için Edremit Ticaret Odasının devir teslim törenine hoş geldiniz. Bu devir teslim töreniyle birlikte bölgemizin ticaretine daha ciddi, eskiden olduğu gibi daha önemli hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Seçimlerin Edremit ve Havran başta olmak üzere bütün körfezimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.