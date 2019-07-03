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Ev alevlere teslim oldu, 2 kişi yaralandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen ev yangınında iki kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen ev yangınında iki kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi 125. Sokak'ta saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 4 ekip yangına müdahale etti. Metin Güven ve Emine Kayahan yaralı olarak yanan evden çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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