Ev yangınında maddi hasar meydana geldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kayacık mahallesinde müstakil evde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Kayacık mahallesinde henüz sebebi bilinmeyen müstakil bir evde yangın çıktı. Bandırma İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış sebebi araştırılmaktadır.