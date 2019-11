Evde Bakım Hizmetlerine yeni araç

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde Belddiye, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası tarafından Evde Bakım Hizmetlerine alınacak yeni araç için protokol imzaları atıldı.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Bandırma Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin, Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne evde bakım hizmetlerinin daha verimli yürütülebilmesi adına araç alımı protokolünün imzalanması için Belediye Başkanlığında toplandılar.

"Araç eksiğinden dolayı hasta bakım sayımız 2 binlere geriledi"

Konu ile ilgili konuşan Kaymakam Günhan Yazar: “Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüze evde bakım hizmeti aracı alımı için Başkanımızdan istekte buluştuk oda sağ olsun bizi kırmadı. Bugün burada araç alımı protokolünü imzalamak için toplandık. Evde Sağlık Hizmetine uygun görülen hastalar evlerinde ziyaret ediliyorlar. Geçtiğimiz yıl 3000 civarında evde bakım hizmeti gerçekleştirdik. Güzel bir rakam ancak aracımızın biri devre dışı kaldığı için 2000'lere kadar gerilemişti. Geçen yıl biz bir araç takviyesi yaptık çeşitli imkanlarla biz yeniden bu rakamları 3000'lerin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. İhtiyacı olan herkesin evine sağlık ekibi gitsin hem vatandaş için faydalı bir hizmet hem de hastane için faydalı bir hizmet. Çünkü engellimizin hastaneye gelmesi daha büyük külfetler doğuruyor hem engellimize. 3 tane güzide kuruluşumuz Bandırma Belediyesi, Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası müşterek olarak bir araç alacaklar bu hizmetlerin yürütülebilmesi için bugün burada bu amaçla toplandık. Ben buradan alımda emeği geçen tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

" Önümüzdeki günlerde Belediye olarak da evde bakım hizmeti verecegiz"

Kaymakam Günhan Yazardan sonra söz alan Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ise "Biz tabi yola çıkarken kurumlar arası ilişki ve iletişimin en yüksek seviyede olacağı konusunda vatandaşlarımıza taahhütlerde bulunmuştuk. Bugün gelinen noktada tüm kurum ve kuruluşlarla ilişkimizi gayet iyi götürüyoruz. Kaymakamımız evde sağlık hizmeti için araca ihtiyacı olduğunu söylediğinde, bende Ticaret Odası ve Borsası Başkanı abilerimi arayıp böyle bir durum var bizim bu duruma faydalı bir şekilde yardımcı olmamız gerekiyor dedim. Sağ olsun onlarda gayet iyi karşılayıp çok iyi bir hizmetin olacağını evde bakım hizmetlerinin ayağına gitmesi açısından teklifimi hemen kabul ettiler. Bugünde burada protokolümüzü yapmak için toplandık. İnşallah protokolü yaptıktan sonra önümüzdeki günlerde araç alımını yapıp kaymakamlığımızın kullanımına sunacağız. İnşallah önümüzdeki günlerde bizimde Belediye olarak evde bakım hizmetimiz olacak. Ancak bunu yaparken Kaymakamlığımızdan alacağımız bilgiler ve istatiksel veriler doğrultusunda yapacağız. Onların belli başlı yetişemediği yerlerde biz Belediye olarak hizmet edeceğiz. İnşallah beraber güzel ilişkilerle Bandırmamıza güzel şeyler katmak için mücadelemizi çalışmamızı sürdürüyoruz” dedi.

Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı protokol imza töreninde yaptığı açıklamada "Sayın Kaymakamım böyle bir olaydan bize bahsedince, biz bir sivil toplum kuruluşu olarak her ne kadar birtakım kurallardan dolayı elimiz kolumuz bağlıda olsa bazı konularda bulunduğumuz il veya ilçelere her türlü maddi manevi desteği yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda bizim için önemli bir konu hem Bandırma için hem de evdeki muhtaç olan hastalarımız için elimizden geleni yapmak istedik. Bundan sonraki her türlü sosyal yardım ile ilgili her konuda destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin ise son olarak yaptığı konuşmada; " Bizde bu projede olmayı sivil toplum örgütü olarak, iş dünyası olarak uygun gördük. Yarın yada diğer günler ne olacağımız belli değil. Ben başımdan geçtiği için biliyorum. Sağlık en değerli zenginliğimiz” diye konuştu.