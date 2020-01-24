Evde bakım hizmetlerine yeni araç

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde oda, borsa ve mahalli idarenin katkıları ile hastaneye kazandırılan aracın teslimi yapıldı.

Kaymakam Günhan Yazar'ın öncülüğünde Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Bandırma Belediyesi'nin katkıları ile ortaklaşa alınan araç, Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından Başhekim Ethem Karpuz'a teslim edildi. Alınan aracın Bandırma'da evde bakım hizmeti bekleyen hastalara hizmet edeceği öğrenildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Tolga Tosun, “Oda ve borsamızın 30 bin TL, belediyemizin 50 bin TL katkısı ile bu aracı Bandırma Devlet Hastanemize kazandırdık. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından alınan bu aracın bugün hastanemize teslim ettik, hem de sözleşmelerimizi imzaladık. Çok önemli bir amaç uğruna verilen bir araç, evde bakım hizmetlerinde kullanılacak bir araç. Yaşlılarımız için, bunama hastalarımız için bakıma muhtaç hastalarımız için önemli bir hizmet olduğuna inanıyorum. Elimizden geldiğince sadece devletten beklemeden, belediyemizin imkanları ile de bütün kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza faydalı olmak zorundayız” dedi.

Devlet Hastanesi Başhekimi Ethem Karpuz ise aracın devir teslim töreninde yaptığı açıklamada, “Bandırma Devlet Hastanesi olarak evde bakım ünitemize 460 hastamız kayıtlıdır. Bu hastalar alzheimer, kalp yetmezliği, ileri derecede koah ve şeker hastalarıdır. Aynı zamanda Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde 440 kayıtlı psikiyatri hastamız mevcuttur. Bize hediye edilen bu arabayı, yeri geldiğinde ambulans gibi kullanılacak şekilde düzenleyeceğiz. Bu araç hastanemiz çok faydalı olacak. Az bir rakam değil, 460 evde bakım hastamız, 440 toplum ruh sağlığı hastamızı evlerinde 3 hemşire, 1 doktor, 1 psikolog, 1 fizyoterapist ile evlerinde ziyaret ederek tedavilerini sağlıyoruz. Bu hizmeti sağladığımız 3 aracımız vardı bu dördüncü aracımızla bu hizmetin daha mükemmel olacağına inanıyorum” dedi.