İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde çıkan yangında bir kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir evde meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir evde meydana gelen yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.


Bandırma'nın Çınarlı Mahallesi 52 Sokak'ta Aytaç A.'ya ait ikamette yangın meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın anında evde bulunduğu öğrenilen Aytaç A. adlı vatandaş kısmen duman yutması nedeniyle sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi. Yangının ilk tespitlere ve vatandaşların ifadesine göre kontrolsüz şekilde oynanan çakmakla koltuğun tutuşması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.