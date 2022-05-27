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Evde eğitim gören öğrencilerin velileri ile bir araya gelindi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi dahilinde “Evde Eğitim Hizmeti Alan Öğrenciler ve Aileleri” ile kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Balıkesir Sosyal ve Kültürel Bütünleşme Projesi dahilinde “Evde Eğitim Hizmeti Alan Öğrenciler ve Aileleri” ile kahvaltı etkinliği düzenlendi.


Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek'in katılımlarıyla düzenlenen kahvaltıda evde eğitim gören öğrencilerin velileri ile bir araya gelindi, istek ve önerileri dinlendi. Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek veliler ve etkinliğe katılan öğrenciler ile yakından ilgilendiler.

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