Evde eğitim gören öğrenciye karnesini kaymakam verdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; evde eğitim gören öğrencinin karnesi Kaymakam Gökhan Görgülüarslan tarafından verildi.

İlkokul birinci sınıf öğrencisi olan minik Serdar Meşe'nin, derslerini veren öğretmeni Seyfullah Aygün, çok başarılı bir öğrenci olduğunu ifade ederken, "Bu başarısı karne notlarına da yansımış durumda. Yaşıtlarına göre daha çabuk okuma yazma öğrendi. Öğrencimizin bu başarısı hepimizi mutlu etti" dedi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın kendisini ziyaret ettiği için mutluluğunu gizlemeyen Minik Serdar'ın ailesi, ziyaretlerinden dolayı öğretmenlerine ve misafirlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.