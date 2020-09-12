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Evde izolasyonu delene idari para cezası

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak testleri pozitif çıkarak evde izolasyonda olması gereken ve bu kuralı ihlal ederek ikametlerinden dışarıya çıkanlara idari para cezası ve Balıkesir merkezde bulunan yurt da izolasyon altına alınacağını açıkladı.


Vali Şıldak'tan Önemli Duyuru;


İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine, “İzolasyon Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Buna göre, Kovid-19 tanılı ya da temaslı olup evde izolasyona alınan kişilerin izolasyon kurallarına uymaları sağlanacak. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak testleri pozitif çıkan vatandaşlara yönelik bir açıklama yayımladı. Vali Şıldak yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi. "Evde izolasyonda olması gerekirken, bu kuralı ihlal ederek ikametlerinden dışarı çıkan pozitif vaka teşhisi konulmuş olan ve temaslı kişilerin, Balıkesir Merkezde tahsis edilen yurda sevk edilerek burada zorunlu izolasyona tabi tutulacaklarını ve ayrıca bu kişilere idari para cezası uygulanacağını ve haklarında adli işlem başlatılacağını" açıkladı.

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