İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evi yanan aileye yardıma koştular

Burhaniye ilçesinde, Memiş mahallesinde, geçtiğimiz gün evi yanan Süleyman ve Naime Özgüler çiftini ziyaret eden AK Parti ilçe yönetimi, yardım sözü verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İtfaiye Daire Başkanı ile görüşen İlçe Başkanı Avukat Feridun Söykok, ailenin sorunlarının en kısa sürede çözüleceğini söyledi.


Ak Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, Başkan Yardımcıları Güven Buluş, Halide İkbal Adaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Bektaş ile Bekir Payza, Süleyman-Naime Özgüler çiftini ziyaret etti. Ailenin ihtiyaçlarını belirleyen Feridun Soykök, gerekenin yapılacağını söyledi. İlçe Başkanı Soykök, sorunun en kısada çözülmesi yönünde Büyükşehir Belediye Başkanı ve İtfaiye Daire Başkanı ile görüştü. Mağdur aileyi Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüren Soykök, Özgüler çiftinin mağduriyetinin en kısa zamanda giderilmesi için ilgili kurumlarla iletişime geçildiğini anlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.