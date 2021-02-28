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Evinde cesedi bulundu

Balıkesir’in Dinkçiler Mahallesi’nde evinde tek başına yaşayan ve 10 gündür haber alınamayan 79 yaşındaki Afet Kont, komşularının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu.

Balıkesir'in Dinkçiler Mahallesi'nde evinde tek başına yaşayan ve 10 gündür haber alınamayan 79 yaşındaki Afet Kont, komşularının ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından evinde ölü bulundu.


Balıkesir Dinkçiler Mahallesi'nde metruk bir evde yaşayan 79 yaşındaki Afet Kont, evinde ölü bulundu. Mahalle komşuları 10 gündür göremediği ve haber alamadıkları komşuları için polisle irtibata geçti. Dün akşam saatlerinde olay yerine gelen ekipler 79 yaşındaki Afet Kont'un cesediyle karşılaştı. Kont'un cesedi ölüm nedenini incelemek üzere Adli Tıpa kaldırıldı.

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