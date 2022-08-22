Evinden çıkan suya sevinemedi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Paşabayır Mahallesinde engelli vatandaşın evinden çıkan kuyu suyu evi oturulamaz hale getirdi.

Paşabayır Mahallesi 2 Sokakta bulunan dairede yaşayanların iddialarına göre geçtiğimiz günlerde yaşanan Gönen depreminden hemen sonra evin bir odasından su çıkmaya başladı. Şikayetler üzerine eve gelen yetkililer evden çıkan sudan numune alarak çıkan suyun kuyu suyu olduğuna kanaat getirdiler. Engelli vatandaş evden çıkan sudan dolayı rutubet olduğunu ve ağrılarının arttığını yaşam kalitesinin düştüğünü ayrıca evin duvarlarının çatlamaya başladığını söyledi. Yetkililerin ilgilenmediğini ve evde yaşayan çocuğu ve karısıyla bu durumdan şikayetçi olduklarını ve en kısa zamanda yetkililerin yardımcı olmasını istediğini belirtti.