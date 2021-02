Evleri yanan aileye Altıeylül Belediyesi yardım etti

Altıeylül'e bağlı Halalca Mahallesi'nde meydana gelen yangın neticesinde evi ve eşyaları kullanılamaz hale gelen aileye yardım elini uzatan Altıeylül Belediyesi, ilçede kimsenin yalnız olmadığını herkese gösterdi.

Halalca Mahallesi'nde ikamet eden Atiye Zeybek ve Mustafa Zeybek çiftinin evi elektrik kontağından çıkan yangında hasar almış; aile bu durumdan ötürü mağdur olmuştu. Zeybek ailesi şans eseri olaydan yara almadan kurtulsa da ev ve içerisindeki eşyalarının kullanılamaz hale gelmesinden dolayı da büyük üzüntü yaşamışlardı. Yangının akabinde olay yerine gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Zeybek çiftini teselli ederek yaraları saracaklarının sözünü vermişti. Yangının ardından oturulamaz hale gelerek büyük hasar alan evdeki çalışmalarını tamamlayan Altıeylül Belediyesi, kullanılamaz haldeki eşyaların yenilenmesinden evin tadilatına kadar hayırseverlerin de desteğiyle tüm giderleri karşılayarak büyük bir sosyal belediyecilik örneği sergiledi.

Başkan Avcı sözünde durdu

Yangının yaşandığı gün olay yerinde Altıeylül Belediyesi olarak yaraları saracaklarını ve ailenin mağduriyetinin giderileceği sözünü veren Başkan Avcı, verdiği sözü tutarak Zeybek ailesinin ve tüm Altıeylül İlçesi'nin sevgisini bir kez daha kazandı. Altıeylül Belediyesi olarak mağduriyetin olduğu yerde el uzatanlardan olmanın önemine dikkat çeken Başkan Avcı “Eğer ortada bir mağduriyet varsa; aç ya da açıkta bir vatandaşımız bulunuyorsa ve bizim bundan haberimiz olduysa muhakkak ki Altıeylül Belediyesi'nin yardım elini orada görebilirsiniz. Olayı duyar duymaz ilk aklımıza gelen ve en korktuğumuz şey can kaybıydı. Rabbime şükürler olsun ki en büyük tesellimiz can kaybının yaşanmaması olmuştu. Kardeşlerimizi Allah korudu. Akabinde Altıeylül Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz ve Fen İşleri Müdürlüğümüz devreye girerek hasar tespiti ile diğer planlamaları yaptılar. Daha sonra da Allah'ın izniyle bugünkü nihai sonuca ulaştık. Verdiğimiz sözü tutabilmenin huzuru bizlere yeter. Bir daha böyle üzücü olayların yaşanmamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Unutmayın ki Altıeylül'de kim dara düşse biz her daim orada, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.