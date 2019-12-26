EYCC Yorkshire Kanarya Kulübü 2. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde EYCC Yorkshire Kanarya derneğinin olağan 2. genel kurul toplantısı ‘Edremit Cumhuriyet Park'ta yapıldı.

Divan kurulunun seçiminden sonra Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve gündemin okunuşunun ardından tek liste halinde yönetime katılan adaylar oy birliği ile yeni yönetimi kabul ettiler. Söz alan üyelerden görüş ve temenniler dinlendikten sonra bir açıklama yapan; EYCC Yorkshire Kanarya Kulübü Başkanı Mehmet Ali Gürefeoğlu “Edremit'imiz de dünyanın en büyük kanarya ırk güzellik yarışması yapmak çok güzel. Uluslararası Yorkshire Kuş Güzellik Yarışmasını organize eden yönetim olağan genel kurulundan daha da güçlenerek çıktık. Edremit Belediyesi'nin de destek verdiği yarışmayı yapıyor, Edremit'imizin adını dünya ya tanıtıyor, dünya basının da yer alıyoruz. Bize güvenenlerin yüzünü kara çıkarmayız bize güvenin” dedi.

Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu Mehmet Ali Gürefeoğlu, Tamer Acar, İsmail İrgörücü, Tolay Eceova, Hüseyin Salı, Mahmut Balcı, Yıldırım Erdoğan, Denetleme Kurulu'na Süleyman Sirel, Orhan Ağaçdelen, Coşkun Taşkın Seçildi.