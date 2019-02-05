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Ezine'deki kurtarma çalışmalarına Balıkesir İtfaiyesi'nden destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki olay yerine 10 dalış personeli, 3 araç, 2 rafting botu, 1 fiber tabanlı şişme bot intikal ederken; 60 saattir aralıksız olarak arama ve kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki olay yerine 10 dalış personeli, 3 araç, 2 rafting botu, 1 fiber tabanlı şişme bot intikal ederken; 60 saattir aralıksız olarak arama ve kurtarma çalışmalarına destek veriyor.


Çanakkale'nin Ezine ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü sulara kapılan araçtaki 4 kişiden 3 gencin cesetleri bulunurken, kayıp Barış Kurt için arama çalışmaları sürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de katıldığı arama ve kurtarma çalışmaları kapsamında kayıp olan genci bulma çalışmaları an itibariyle devam ediyor. Plakasının 17 AAC 010 olan araç Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen dalgıçlar ve diğer ekiplerin ortak çalışmasıyla sudan çıkarıldı. Yapılan teşhis sonucu cenazelerin Ferhat Çil (16), Batuhan Kızıl (16) ile Mehmet Yalçın'a (16) ait olduğu tespit edildi. Ardından cenazeler ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Halen daha kayıp olan genci arama çalışmaları Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı bir helikopter çay üzerinde tarama yaparak sürdürürken; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilen 10 dalgıç personel de su altında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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