Fatih Sultan Mehmet'in halası Fatma Sultan'a ait türbe, restorasyon sonrası ziyarete açıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in her yerindeki kadim şehircilik anlayışını, tarihin ve medeniyetin tüm unsurlarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in tarihi ve manevi kimliğini öne çıkaran çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İl genelinde tarihi yapıları restore ederek geleceğe kazandıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Fatih Sultan Mehmet'in halası, Zağanos Mehmet Paşa'nın eşi Fatma Sultan ile kızı Sitti Hatun'un kabirlerinin bulunduğu Fatma Sultan Türbesi'nde başlattığı restorasyon çalışmalarını tamamladı. Altıeylül ilçesi Halalca ve Ovaköy kırsal mahalleleri arasında yıllardır harap halde bulunan Fatma Sultan Türbesi'nin restorasyon projesi Altıeylül Belediyesi tarafından hazırlanıp, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldü. Türbenin restorasyonunun yanı sıra, ziyarete gelecek vatandaşlar için alana tuvalet, abdesthane ve mescit de inşa edildi.

Dualarla açıldı

Halalca Mahallesi'nde kılınan cuma namazının akabinde; Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı ve Vali Vekili Metin Arslanbaş, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Müftüsü Celal Sürgeç ve mahalleliler türbenin açılışına katıldı.

İl Müftüsü Sürgeç'in yaptığı duayla vatandaşların ziyaretine açılan türbenin açılış kurdelesini Başkan Yücel Yılmaz; il protokolü ve restorasyonda görev alanlarla birlikte kesti.

“Geçmişimize sahip çıkıyoruz”

“Osmanlı'ya nasıl can verdiyse bu topraklar, Cumhuriyetimize da aynı gücü vermiştir” diyen Altıeylül Belediye Başkanı Avcı, “Tesisin yapımına katkılarından dolayı ustasından Büyükşehir ekibine ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Geçmişine sahip çıkmayan, geleceğine sahip çıkamaz” dedi.

“Restore edilen basit bir türbe değil”

“Geçmişine sahip çıkanlar, geleceğine de sahip çıkar” diyen AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran da, “Restore edilen basit bir türbe değil. Çok önemli bir türbe. Eserlerimize sahip çıkıyoruz. Türbenin restorasyonunun yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'dan Allah razı olsun, buralar çok güzel olmuş” ifadelerini kullandı.

“Medeniyetimizin tüm unsurlarını ortaya çıkarıyoruz”

Erken Osmanlı Dönemi'nin mimari özelliklerini taşıyan Fatma Sultan Türbesi'nin açılışında konuşan Başkan Yılmaz, “Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Balıkesir'in her yerindeki kadim şehircilik anlayışını, tarihimizin ve medeniyetimizin tüm unsurlarını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Başçeşme Mezarlığı, Şeyh Lütfullah Cami, Zağanos Paşa Cami ve şimdi Fatma Sultan Türbesi. Yürüttüğümüz Puşide Projesi içerisinde 33 türbemizdeki puşideleri değiştirdik. 120'ye yakın çeşmenin bakım ve restorasyonunu yaptık. 28 tane tarihi yapıyı restore ettik, şu anda tamamlanmak üzere. Amacımız bu kadim şehrin özgüvenini yükseltmek. Her zaman insana değer veren, uzlaşı içinde yaşayan, merhametli bir şehir Balıkesir. Ben Balıkesirli olmaktan ve bu şehre hizmet etmekten gurur duyuyorum. Türbenin restorasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Restorasyon çok güzel olmuş”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin tarihi kimliğini ortaya çıkaracak bütünlük arz eden projelerle, günümüze miras kalan yapıların geleceğe taşınması konusunda proje ve yatırımlar gerçekleştirdiğini söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, “Hayırlı uğurlu olsun, güzel bir açılıştayız. Bizim için tarihe sahip çıkmak çok önemli. Fatma Sultan Türbemizin restorasyonu çok güzel olmuş. Bu projeyi düşünen, yapan, bugün bu hale getiren herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından törene katılanlarla birlikte Fatma Sultan ve Sitti Hanım Türbesi ziyaret edilerek dua edildi.