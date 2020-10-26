Fatih Sultan Mehmet'in halasının türbesini Büyükşehir Belediyesi restore edecek

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Ovaköy ve Halalca kırsal mahalleleri yolu üzerinde bulunun Fatih Sultan Mehmet'in halasına ait Fatma Sultan Türbesi Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek ziyarete açılacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla Fatma Sultan Türbesi'nin bulunduğu Hazineye ait 703 metrekare yerin tahsisi işlemleri başlatılırken, 8 bin 63 metrekarelik yan parsel kamulaştırılarak 9 bin metrekarelik alanda restorasyon işlemeleri gerçekleştirilecek.

Altıeylül Belediyesi tarafından hazırlanan Fatma Sultan Türbesi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri mülkiyet ve tahsisi işlemleri biter bitmez uygulamaya başlanarak yıllardır harabe şeklinde duran Sultan II. Murat'ın, Fatih Sultan Mehmet'in ve Zağnos Paşa'nın emanetleri olan Fatma Sultan ve kızı Sitti Hatun'un Türbeleri olması gerektiği haline , aslına uygun olarak şehir hayatına kazandırılacak.