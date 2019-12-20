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Fedakar öğretmen takdir topluyor

Burhaniye Faruk Kızıklı İlkokulu’nda bir öğretmen eğitimde kalitenin artması için öğrencilerine yetiştirme kursu vermeye başladı.

Burhaniye Faruk Kızıklı İlkokulu'nda bir öğretmen eğitimde kalitenin artması için öğrencilerine yetiştirme kursu vermeye başladı.


Kebap Ustası Murat Çırak'a okuma yazma öğreten Çetin, bir taraftan da aynı sınıfta kendi öğrencilerinden oluşturduğu gruba başarılarının artması için yetiştirme kursu vermesi ile büyük takdir topladı.


Öğrencilerin daha iyi yetişmesi için çalıştıklarını anlatan Çetin, öğrencilerini dörderli gruplar halinde çalıştırdığını söyledi. Zeki Çetin'in örnek bir öğretmen olduğunu anlatan velilerden Yılmaz Özcan, “Zeki öğretmeniniz öğrencilerin en iyi şekilde yetişmesi için hiç bir fedakarlıktan kaçınmıyor. Sayılarının artmasını istiyoruz. Okuma yazma kursu verirken, bir taraftan da öğrencilerine yardımcı oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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