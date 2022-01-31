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Fen lisesi inşaatı hızla sürüyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde inşaatı devam eden Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi inşaatındaki çalışmalar yakında takip ediliyorBalıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürü Fatih Aka ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi ve pansiyonunun devam eden inşaatını denetlediler.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaatı devam eden Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi inşaatındaki çalışmalar yakında takip ediliyor


Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürü Fatih Aka ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi ve pansiyonunun devam eden inşaatını denetlediler.


Şube Müdürü Bülent Delice'nin de eşlik ettiği denetimde, inşaat sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için alınacak tedbirler istişare edildi.

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