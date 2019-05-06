Fen Lisesi öğrencilerinden Bilim fuarı

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Turgut Solak Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarının açılışında idareci, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

TÜBİTAK Bilim fuarında Biyoloji alanında 3, Yabancı Dil alanında 2, Tarih alanında 2, Coğrafya alanında 1, Kimya alanında 7, Bilişim Teknoloji alanında 3, Sosyoloji alanında 4, Fizik alanında 2, Matematik alanında 5, Edebiyat alanında 1 proje olmak üzere toplam 30 proje dergilendi.

15 danışman öğretmen rehberliğinde 89 öğrenci ile toplam 30 projenin sergilendiği bilim fuarında açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Emin Batmaz: “Bilim fuarları; öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederek emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.

Farklı branşlarda başarılı bilimsel çalışmaların sergilendiği stantları tek tek ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları vesilesiyle her gün birden fazla okulumuzda öğrencilerimizle beraberiz. Bu yıl TÜBİTAK Bilim Fuarlarında ilimizde hem nicelik hem nitelik anlamında gerçekten büyük bir ilerleme var. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz.

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarlarına 2019 yılı için ilimizden 133 proje başvurusu oldu ve bunun 79'u kabul edildi. 4006 Projelerinde Türkiye ortalaması yüzde 34.5 olurken İlimizde kabul edilen proje oranı yüzde 60; Türkiye ortalamasının çok çok üstünde yer almak bizler için gurur vesilesi Bugün Karesi Turgut Solak Fen Lisemizde açılan bilim fuarının da bu anlamda çok değerli, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Her biri birbirinden değerli proje ve çalışmaları nedeniyle başta okul müdürümüz Mehmet Emin BATMAZ olmak üzere öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerini tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“Eğitim-öğretimi değişim, gelişim ve yenilenmenin ocağı olarak görüyoruz.” diyerek sözlerine başlayan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir: “Diyorlar ki; neticeler, anlayışlar ve kavrayışların sonucudur. Bu, hayatımızın her alanında böyledir. Eğitim-öğretimde anlayış ve kavrayışı; vatanın, milletin, devletin, insanlığın geleceği olarak görüyoruz. Sadece test çözme, makamları doldurma yeri olarak görmüyoruz. Bu noktada Sayın Valimizin önderliğinde BENGİ ile başlayan kavrayış, anlayış farklılığını her alanda görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bilim Fuarının açılışına Karesi Kaymakamı Abdulkadir DEMİR, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Ahmet Cengiz ve Özcan Özen, Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İslam Aktepe ve Ethem Ceran, idareci, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.