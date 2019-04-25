Fen Lisesi'nin dahileri projelerini sergiledi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan EnerjiS A Fen Lisesi öğrencileri Tübitak 4006 Bilim Fuarı'nda projelerini sergiledi.

Bandırma EnerjiSA Fen Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Tübitak'ın desteğiyle bu yıl beşincisi düzenlenen fuarın açılışını Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Tübitak Balıkesir İl Temsilcisi Prof. Dr. Fatih Satıl yaptı. Matematik alanında 14, fizik ve kimya alanlarında 5, biyoloji alanında 3, bilişim teknolojilerinde 2, Türk Dili ve Edebiyatı alanında 1 proje olmak üzere toplamda 30 projenin sergilendiği fuara 64 öğrenci ve 12 danışman öğretmen katıldı. Sergilenen projeler arasında çağımızın yeni trendi olan robot teknolojileri alanında sergilenen robot köpek en ilgi çeken projelerden biri oldu.

Bandırma EnerjiSA Fen Lisesi Müdürü Mahmut Bakır, bu yıl beşincisi gerçekleştirilen fuarda emeği geçen herkese teşekkür ederken, okulun ismindeki Fen Lisesi ibaresini her yerde olduğu gibi bu fuardaki projelerle de hak ettiğini ispat etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.