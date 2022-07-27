FETÖ üyesi 6 kişi Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

FETÖ üyesi 6 kişi Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçak yollardan geçmek isterken Sahil Güvenlik ve Jandarma'nın ortak operasyonu ile yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile gerçekleştirilen müşterek operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişi yakalandı. Yakalanan bu şahısların FETÖ Terör Örgütü üyesi oldukları ve haklarında adli işlem yapılarak meslekten ihraç edilen eski astsubay ve infaz koruma memuru oldukları tespit edildi. Şahıslar gözaltına alınarak haklarında adli işlemlere başlanıldı.