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FETÖ'den aranan asker yakalandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan astsubay, polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan aranan astsubay, polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kısa süre önce araması bulunan astsubay A.O.Ç.'yi sıkı titiz araştırma ve takip sonucu saklandığı evde yakaladı. TSK'da astsubay rütbesinde bulunan ve hakkında görevden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen kişi, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Burhaniye Cezaevine gönderildi.

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