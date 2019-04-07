Fevzi Çakmak'ın çocuklarına trafik eğitimi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin kırsal mahallelerinden Çakmak köyünde ilk ve ortaokul öğrencilerine İlçe Jandarma Komutanlığı ve okul idaresi tarafından uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Mareşal Fevzi Çakmak'ın ismini taşıyan köyün aynı adı taşıyan okulunun bahçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekiplerinin verdikleri eğitimde, trafik afişi konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı adına Trafik Denetleme ekiplerinden Uzman Çavuş Ali Uçan'ın öğrencilere trafik kuralları ve bu kurallara uymanın hayati önemi üzerine bilgiler vermesinin ardından okul bahçesinde hazırlanan trafik eğitim parkurunda eğitimler verildi. Okul Müdürü Necati Saray ile okulun 4. sınıf öğretmeni Şükran Köse'nin öncülüğünde gerçekleşen trafik eğitiminde eğitimin çocuk yaşlarda verilmesinin önemine vurgu yapıldı. Etkinlikte minikler dans edip şarkılar da söyledi.

Trafik işaretleri ve kurallarının anlatıldığı öğrencilerin yaptıkları resimlerin de sergilendiği etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Necati Saray, bu eğitimin her okulda olması gerektiğine işaret etti. Söz konusu çalışma öncesinde öğrencilerle birlikte “Trafikte Güvenlik” isimli bir afiş yarışması yaptıklarını belirten Saray, “Bunun yanı sıra da okulumuzun 4. sınıf öğrencilerimizle birlikte okulun bahçesine bir parkur oluşturduk. Trafik kurallarını hepimiz biliyoruz ama bunu günlük hayatta uygulamaya nasıl geçirebiliriz, günlük hayattaki davranışlarımızın arasına nasıl sokabiliriz, bu kuralları güncel hayatımıza nasıl yansıtabiliriz düşünceleriyle bu etkinliği hazırladık. Bu konuda Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki trafik timi de gelip bize destek sağladılar. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra ‘Güvenli Trafik' sloganı hepimizin beynine nakşedilmiş olur” ifadelerini kullandı.