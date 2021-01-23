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Feyyaz Uçar: "Geri düştüğümüz bölümleri daha iyi oynamamız lazım"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından, "Geri düştüğümüz bölümleri daha iyi oynamamız lazım" dedi.

Ümraniyespor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, Bandırmaspor mağlubiyetinin ardından, "Geri düştüğümüz bölümleri daha iyi oynamamız lazım" dedi.


TFF 1. Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Ümraniyespor, deplasmanda Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uçar, "Sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda son dört maçını kazanan bir takıma karşı oynayacaktık. İyi de hazırlandık aslında. Maçın başlangıcında oyun istediğimiz kontrolde gidiyordu. Yaklaşık 20. dakikalarda yediğimiz golle geriye düştük. Sonrasında ilk yarıda daha dominant olan takım bizdik ama ofans hattında gerekli üretkenliği gösteremedik. Takım olarak belki 0-0'ları iyi oynuyoruz ama 1-0 geri düştüğümüzde o bölümleri daha iyi oynamamız lazım. Bugün bunu beceremedik ve sahadan mağlup ayrıldık. Bandırmaspor'u tebrik ediyor bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

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