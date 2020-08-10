Fidanlarda başarı oranı yüzde 89

11 Kasım 2019'da 11 milyon fidanın toprakla buluştuğu proje kapsamında Kazdağların'da dikim yapılan 12 hektarlık alanda fidanların tutma oranı yüzde 89 olarak belirlendi.

11 milyon fidanın toprak ile buluştuğu proje kapsamında Balıkesir'in Edremit İlçesi Kazdağları Poligon mevkisinde 12 hektar alanda 20 bin kızılçam fidan toprak ile buluştu. Dikimi yapılan sahada nisan ve mayıs aylarında bakım çalışmaları yapıldı. Yapılan çalışmalar ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'nün özenli takibi ile sahada fidanların tutma oranı yüzde 89 olarak belirlendi. Sahada ekipler bakım çalışmalarını devam ettiriyorlar.