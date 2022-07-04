Filistin'de Kardeş Şehir Havran Kültür Merkezi törenle açıldı

Kardeş Şehir protokolü dahilinde Havran kardeş şehri Salfeet'e bir teknik inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Kardeş Şehir Havran Kültür Merkezi törenle açıldı.

Balıkesir'in Havran Belediyesi ile Filistin'in Salfeet kenti arasında imzalanan kardeş şehir protokolü dahilinde Kaymakam Enver Özerdin ve Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy Filistin'i ziyaret ettiler.

İlk olarak Türk heyeti Kudüs Konsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer eşliğinde Salfeet belediyesini ziyaret ettiler. Daha sonra heyet Kardeş Şehir Havran Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışın yapılan kültür merkezinde gençlere yönelik eğitimlerin yanı sıra Türkçe dil eğitimleri de gerçekleştirilecek.

Başkan Ersoy; “Osmanlı mirası Filistin topraklarında Türk Bayrağının dalgalanması ve Havran adı ile bir kültür merkezi açılması bizleri çok mutlu etti. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Filistinle kardeşliğimizin nişanesi olarak bu kültür merkezi burada yaşayacak ve Türk bayrağı burada dalgalanmaya devam edecek” dedi.

Havran Kaymakamı Enver Özderin ve Belediye Başkanımız Sayın Emin Ersoy önderliğinde başkan yardımcıları ve meclis üyelerinden oluşan heyet ziyarete katıldı.