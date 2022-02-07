Fırıncılar Tunç'la devam kararı aldı

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın genel kurulunda seçimlere tek aday olarak giren Başkan Niyazi Tunç güven tazeledi.

Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarları Odası'nın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği salonunda yapılan genel kurulunda Başkan Niyazi Tunç tek aday olarak girdiği seçimlerde yeniden başkanlığa seçildi.

Divan Başkanlığını Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Fehmi Erdem'in yaptığı genel kurulda odanın çalışmaları oy birliği ile kabul edildi. Başkan Niyazi Tunç üyelerin desteğiyle yeniden aday olduklarını belirterek kendilerine destek veren fırıncı esnafına teşekkür etti.

Tek listeyle yapılan seçimlerde Niyazi Tunç başkanlığındaki yönetim kurulu şu isimlerden oluştu : Halil Şen, İsmail Arı, Serkan Güngördü, Hilmi Karadeniz, Hüseyin Aslan ve Ali İhsan Bayrak. Denetim Kurulu : Dilek Uçar, Serdar Budak ve Burak Kocakuşak.