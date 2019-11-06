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Fırıntaş sağlıklı ve ucuz ekmek üretiyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş, 39 yıllık tecrübeyle günde ortalama 42 bin ekmek üreterek Balıkesirlilerin sofrasına taşıyor.

Başkan Yücel Yılmaz, Fırıntaş'ın Balıkesir halkına sağlıklı ve ucuz ekmek yedirmeyi ilke edindiğini söyledi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş Ekmek Fabrikasını ziyaret eden Başkan Yücel Yılmaz, fabrikanın Genel Müdürü Oktay Akbaba'dan bilgi alarak incelemelerde bulundu. 39 yıldır Balıkesir halkına sağlıklı ve ucuz ekmek yedirmeyi ilke edinerek ilerlemiş bir kuruluş olan Fırıntaş'ın üretim bölümlerini gezen Başkan Yılmaz, Türkiye'de tek olan “ekşi maya tesisi” ile sadece İstanbul Halk Ekmek'te ve Fırıntaş'ta bulunan “lamine hamur işleme hattı”nı inceledi.



Son teknoloji kullanılıyor


Son teknoloji araç gereçler kullanılarak; 1 ziraat mühendisi, 1 gıda mühendisi ve 1 gıda teknikeri tarafından unların ve ekmeklerin kontrollerinin gerçekleştirildiği fabrikada günlük ortalama 42 bin ekmek üretimi yapılıyor.



Mayasında sağlık var


“Mayasında sağlık var” anlayışıyla üretim yapan Fırıntaş'ın Balıkesirlileri sağlıklı ekmekle buluşturduklarını söyleyen Başkan Yılmaz, aldığı bilgiler doğrultusunda şöyle konuştu: "22 çeşit ekmek üreten Fırıntaş; Kepsut, Dursunbey, Edremit, Akçay ve Altınoluk'ta dağıtım yapıyor. Bu konuda diğer ilçelerimize de hizmet ulaştırma konusunda arge çalışmalarımız sürüyor. Fırıntaş, Balıkesir halkının; sağlıklı, kaliteli, hijyenik ve ucuz ekmek ihtiyacını karşılamak için ekmek üretimi yapıyor, önceliğimiz her zaman bu. Biz de fabrikamızı gezdik, gördük çok beğendik. Ben ekmeğin üretiminden son aşamasına kadar burada çalışan tüm personellerimize çok teşekkür ediyorum. Habersiz bir şekilde ani bir ziyaret yapmamıza rağmen titiz, düzenli ve özenli çalışmalarını gönülden kutluyorum. Balıkesir halkı her şeyin en güzelini hak ediyor” dedi.

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