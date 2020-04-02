Fırıntaş'ta somun ekmek ambalaja girdi

Mayasında sağlık var

“Mayasında sağlık var” sloganıyla Balıkesir halkını sağlıklı ve ucuz ekmekle buluşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş, Koronavirüs (Covid-19) salgını dolayısıyla aldığı önlemleri artırdı. Son teknoloji araç gereçler kullanılarak el değmeden günlük ortalama 50 bin ekmek üretimi yapılan Fırıntaş'ta artık 350 gramlık somun ekmek de diğer ekmek çeşitleri gibi ambalaja girdi.

Kontrolleri rutin olarak yapılıyor

Balıkesirlilerin sofrasına 40 yıllık tecrübesiyle kaliteli ekmeği ulaştıran Fırıntaş'ta her üretim öncesi mühendisler ve teknikerler tarafından unların ve ekmeklerin kontrolleri rutin olarak gerçekleştiriliyor. Ekmekler, Fırıntaş büfelerinde ve anlaşmalı işletmelerde vatandaşlarla buluşturuluyor.