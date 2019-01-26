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Fırtına balık fiyatlarını yükseltti

Fırtına balık fiyatlarının artmasına sebep oldu.


Ege ve Marmara denizinde çoğu teknenin denize açılamaması balık fiyatlarını arttırdı. Fırtına sebebiyle teknelerin denize açılamaması, açılanların ise yeterince balık avlayamaması sebebiyle balık fiyatlarının normalin üzerinde seyrettiğini belirten Balıkesirli balıkçı Orhan Yıldız, “Bugün bozuk hava şartlarından dolayı hamsi çıkmadı, tezgahta yok. Hamsi gibi bir çok balık da yok. Olanlarsa çok az. Sardalya 15, istavrit 20, yetiştirme çipuralar 30, levrekler 35. Deniz çipurasınının kilosu 60 lira. Bazı balık fiyatları neredeyse et fiyatlarını yakaladı. Umarım havalar normale döner ve fiyatlar düşer” dedi.

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