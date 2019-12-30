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Fırtına Erdek'te etkili oldu

Balıkesir’in Erdek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebi ile balıkçılar denize açılamazken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı.


Erdek ilçesinde sabah saatlerinde başlayan fırtına balıkçıların denize açılmasını engellerken, Erdek'ten Marmara, Avşa ve Tekirdağ'a yapılan feribot seferlerinin iptal edilmesine sebep oldu. Erdek ve civarında hayatını balıkçılık yaparak kazan balıkçılar fırtına dolayısıyla denize açılamadı. Fırtının zaman zaman 70 km/hız ile esmesi ve denizde yüksek dalgalar oluşması üzerine vatandaşların evlerinden çıkarmadığı görüldü.

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