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F?rt?na Kuzey Ege sahillerinde etkili olmaya ba?lad?

Bal?kesir’in Edremit K?rfezi’nde ak?am saatlerinden itibaren beklenen lodos f?rt?nas? etkili olmaya ba?lad?.

Bal?kesir'in Edremit K?rfezi'nde ak?am saatlerinden itibaren beklenen lodos f?rt?nas? etkili olmaya ba?lad?. F?rt?na nedeniyle Ak?ay Sahili'nde dev dalgalar olu?tu.


Bal?kesir'in Edremit K?rfezi'nde ve Kuzey Ege'de etkili olan lodos f?rt?nas? ak?am saatleri itibariyle etkili olmaya ba?lad?. Pazar ak?am?na kadar etkili olmas? beklenen f?rt?nan?n 90 kilometre h?za kadar ??kmas? bekleniyor. Yetkililer ?zellikle sahil b?lgelerinde vatanda?lar?n ?iddetli r?zgara kar?? gerekli ?nlemleri almas?n? istediler.

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