Fırtına nedeni ile tüm gemi seferleri iptal edildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meteoroloji müdürlüğünün fırtına ve kuvvetli yağış uyarısının ardından etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkisini arttıran fırtına Liman içerisinde yük boşaltma çalışmalarının iptal olmasına neden oldu. Bandırma-Yenikapı ve Kadıköy'e yapılan İDO seferleri iptal edilirken Bandırma-Tekirdağ RoRo gemi seferleri ve Erdek-Tekirdağ, Erdek-Marmara Adası ve Erdek-Avşa Adası seferleri de iptal edildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle sahilde dalgaların 3 metreye kadar yükseldiği ve rüzgarın 60 km ile estiği açıklandı.