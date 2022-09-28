Fotoğraf meraklılarının gözünden ‘Her Mevsimin Karesi'

'sı düzenlenen fotoğraf yarışması “Her Mevsimin Karesi” temasıyla gerçekleştirilecek. Fotoğraf meraklıları için son başvuru ise 7 Kasım'da.

Karesi Belediyesi'nin Karesi İlçesi'nin fotoğraf yoluyla tanıtımına katkı sağlamak ve böylece onun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına yeni bir ivme kazandırmak amacıyla düzenlenen fotoğraf yarışması; “Her Mevsimin Karesi” konu başlığıyla gerçekleştiriliyor.

Son başvuru süresi 7 Kasım 2022 olan yarışmaya katılmak isteyen fotoğraf meraklılarının Karesi sınırlarında, çekecekleri her kare, Seçici Kurul tarafından titizlikle değerlendirilecek.

Amatör ve profesyonelleri bir araya getirecek yarışma sonucunda dereceye giren eserlerin birincisi 7 bin 500 TL, ikincisi 5 bin 500 TL, üçüncüsü ise 4 bin 500 TL'lik para ödülü ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) madalyası ve plaket sahibi olacak.

Yarışmada ayrıca Karesi Belediyesi Özel Ödülü ile 3 adet Mansiyon ödülüne layık görülen fotoğraflara 2 bin 500'er lira para ödülü verilecek. Ayrıca TFSF Mansiyon ödülü ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Sergilemeye ve satın almaya değer fotoğraflar için ise 750'şer TL ödenecek.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı yarışmaya katılmak isteyenler www.karesi.bel.tr adresini ziyaret ederek detaylara ulaşabilir. Yarışmaya katılmak isteyenler son başvuru tarihi olan 7 Kasım 2022'ye kadar Karesi Belediyesi Beyaz Masa'dan akreditasyon yaptıracaklar. Ayrıca yarışma fotoğrafları Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) sitesinden yüklenebilecek.