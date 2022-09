Fransa'da gördü, Manyas'ta uyguladı

1974 yılında Fransa'ya işçi olarak giden 74 yaşındaki Vahit Can, orada gördüğü üzüm bağları projesini Balıkesir'in Manyas ilçesinde uyguladı. 2 bin kök asmanın sahibi olan Can, üzümleri tarladan tüketiciye ulaştırırken ayrıca pekmez olarak da değerlendiriyor.

72 yaşındaki Vahit Can işçi olarak çalıştığı Fransa'da gördüğü üzüm bağı örneğini köyünde uygulayarak para kazanmaya başladı. Manyas'ın kırsal Dere Mahallesinde ikamet eden Vahit Can (72), 1974 yılında Fransa'ya işçi olarak giderek yıllar boyu yaptığı birikim ile Bandırma'da bir daire ve dükkan satın aldı. Ardından girdiği tavukçuluk sektöründe bu yatırımlarını kaybeden Vahit Can, Fransa'da gördüğü üzüm bağlarını projesini hayata geçirdi. Bugün ise 2 bin kök asmanın sahibi olan Vahit Can, "Fransa'da işçi iken Bordeaux kentinde gördüğüm üzüm bağları geldi ve ondan esinlenerek bağ tesis etmeye başladım. Şu anda yaklaşık 2 bin köke yakın üzüm asmam var. 7 çeşit kaliteli cins üzüm yetiştiriyorum, taze üzümün kilosunu 15 TL. den satıyorum. Üzüm çok tabi, yaklaşık 15 ton üzüm var bağda. Bir yandan da pekmez yapıyorum. El değmeden makinelerde şıra yaparak, pekmez yapıyorum. 5 buçuk kilogram üzümden 1 kilo pekmez çıkıyor. Geçen yıl kilosunu 40 liradan sattığım pekmezi bu yıl 80 liraya satacağım ilaç ve gübre maliyetleri arttı. Çocukların hepsi Bursa'da ikamet ediyor ben eşimle birlikte yapmaya çalışıyorum, otuydu, ilacıydı, yorucu bir iş. Bundan 15 yıl önce senede 2 kez hava koruma ilacı atarken, son yıllarda ovada çeltik ekimi artınca buna bağlı olarak nem oranı da arttı ve bu da üzüm de mantar hastalığı yaptığı için yılda 7-8 kez hava koruma ilacı atmak zorunda kalıyorum. Üzümü, pekmezi gelip buradan satın alıyorlar, ben üretiyorum ve direkt satış yapıyorum" dedi.