Fransa'dan kesin dönüş yaptı, Ayvalık'ta sergi açtı

40 yıl önce Fransa'ya giderek oraya yerleşen Ressam Kebire Gürler, kesin dönüş yaptığı Türkiye'de ilk sergisini Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde açtı.

Çocukluğunda bu yana ilgi duyduğu resim sanatı ile ilgili Fransa'da aldığı eğitimlerin ardından açtığı sergilerle dikkatleri üzerinde toplayan Kebire Güler, eşi Turgay Gürler ile Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisindeki Sarımsaklı mevkiinde satın aldığı yazlığında sanat hayatını sürdürmeye başladı.

Türkiye'deki ilk kişisel sergisini Cumartesi günü Muhit Özyiğit Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtı.

Ressam Kebire Gürler'in; kadın ve çiçek objelerinden oluşan sergi, sanatseverlerden ilgi gördü.

Yıllardır resim sanatına duyduğu ilgiyi ifade eden Gürler, serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin açılmasında destek verenlere teşekkür ederek,” Küçük yaşlarda yurt dışına gittim. Uzun seneler Fransa'da yaşadım. Yaz tatillerimi Ayvalık'ta geçiriyordum. Ayvalık'ın her sokağında sanat ve kültürün yaşadığını gördüm. Sarımsaklı'ya yerleştim. Bir Cumhuriyet kadını olarak, Atatürk'ün ‘Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki pozitif bilimin gerektirdiği şeyleri yapmaz, o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur' öngörüsüne yürekten inanıyorum. Sanatın her dalını seviyorum. Resim, müzik ve ahşap oyma ile uğraşıyorum. Benim için sanat öncelikle emektir. Bir inanın kendisini ifade etmesinin en güzel şeklidir. Duygu ve düşüncelerini paylaşmaktır. Umuda açık kapı bırakmaktır. Her şeyden önemlisi ise özgürlük ve gelecektir. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizdeki kadına yönelik şiddeti ve doğanın acımasız bir şekilde kirletilip, katledildiğini gördüğüm için sergimde kadın ve çiçek objelerini ön plana aldım” dedi.

Çok sayıda sanatseverin katıldığı sergiyi gezenler, eserleri son derece başarılı buldu.