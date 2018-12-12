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Freni kilitlenen TIR devrildi

Balıkesir’in Erdek ilçesinden Bandırma istikametine seyreden 55 K 4247 plakalı balık yüklü TIR devrildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesinden Bandırma istikametine seyreden 55 K 4247 plakalı balık yüklü TIR devrildi.


Erdek'te balık yüklü TIR devrildi. Düzler mahallesinde bulunan ışıklarda sürücünün frene basmasıyla TIR'ın frenleri kilitlendi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü TIR dorsesini devirerek aracını durdurabildi. Araç sürücüsü kaza sonrasında hafif yaralanırken Erdek-Bandırma karayolu bir süreliğine kapalı kaldı. Aracın Erdek'in deniz kıyısında bulunan kırsal mahallesinden yüklediği balıkları yem fabrikasına götürdüğü öğrenildi.

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