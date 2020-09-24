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Fritözdeki elektrik kaçağı az daha oteli yakıyordu

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, fritözdeki elektrik kaçağı az daha oteli küle döndürüyordu.

BALIKESİR (İHA) – Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, fritözdeki elektrik kaçağı az daha oteli küle döndürüyordu.


Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın Cunda Adası'da bir butik otelde patatesi kızartmak isterken bir anda kıvılcımlar patladı.


Otel işletmecilerinin itfaiyeye haber vermesiyle, olay yerine çok kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ilk belirlemelere göre kısa devre yapan fritözü ve otelin mutfağında oluşan yangını söndürdü.

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