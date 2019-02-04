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Futbol okulu açılışına protokol yoğun ilgi gösterdi

Göztepe Futbol Okulları Balıkesir Şubesi açıldı.

Yerel seçim çalışmalarının yoğunlaştığı bu dönemde siyasi adaylar açılışa ilgi gösterdi.


Hafta sonu halı sahada gerçekleştirilen açılış törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Cumhur İttifakı Karesi Belediye Başkan Adayı Dinçer Orkan, Millet İttifakı Altıeylül Belediye Başkan Adayı Esin Balıbek, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Şehirli ve çok sayıda davetli katıldı.


Balıkesirli antrenörler Erkan Akman, Semih İşgüzar, Mutlu Yumuk, Salih Savcı, Kenan Öztunç ve kaleci antrenörü İsmail Furkan Çolak nezdinde çalışmalarını sürdüren Göztepe Balıkesir Futbol Okulu 05-16 yaş arası sporcu grubuna hitap ediyor. Cumartesi ve Pazar günleri 14: 00- 18: 00 arası Deplasman Halı sahada antrenmanlarını sürdürüyor.

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