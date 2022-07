Futbolun kalbi İvrindi'de atıyor

İvrindi'de mahallelilerin kaynaşmasını hedefleyen Mahalleler Arası Futbol Turnuvası başladı.

Turnuva Kaymakam Mevlana Kürkçü, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Ak Parti İlçe Başkanı Muharrem Akçal ve Gençlik Spor İlçe Müdürü Merve Göktaş'ın başlama vuruşu ile start verildi

13 takımın katılım sağladığı, seyircilerin takımlarını desteklemek için saha çevresini doldurduğu ve komitenin belirlediği kuralların geçerli olduğu heyecan dozu yüksek turnuvada final, İvrindi'nin Düşman İşgalinden kurtuluşu olan 7 Eylül'de yapılması bekleniyor.

Heyecana ortak oluyoruz

İvrindi'de futbol denince akan sular duruyor diyen İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz “ İvrindi'de futbol yemek, su gibi artık vazgeçilmeze dönüşmüş durumda. Yoğun katılım, müthiş taraftar desteği ile güzel görüntülere sahne oluyor. Mahallelerim birbiri ile kaynaşması, tanıması ve arkadaşlık bağının güçlenmesini hedeflemek amacı ile İvrindi'de futbol turnuvası her yıl geleneksel hale gelmiş durumda. Bizler idareciler olarak her yıl bu heyecanın yaşanması adına elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Gönül ister ki her mahalleden bir takım çıksın ve daha geniş bir turnuva olsun ama ne yazık ki mümkün olmuyor. Her takımın hedefi şampiyonluk olunca ortaya heyecan dozu yüksek karşılaşmalar çıkıyor. İlk günden itibaren şu zamana kadar müthiş izleyici kitlesine ulaşılmış durumda. Her gün en az 2500-3000 kişi heyecana ortak oluyor. Kısacası İvrindi'de katılımı yüksek bir etkinlik yapmayı planlıyorsanız içinde mutlaka futbol olmalı.

Maçlar çok heyecanlı geçiyor

İlçe olarak bu tür organizasyonlardan çok keyif aldıklarını ve heyecan duyduklarını dile getiren Başkan Cengiz “İvrindi izlemekten keyif aldığımız, heyecan dozu yüksek karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. İlk günden finale kadar her aşamayı pür dikkat takip etme ve heyecanını yerinde yaşama gayretinde oluyoruz. Temennimiz hiç bir olumsuz durum yaşanmadan, dostane, centilmen bir şekilde turnuvanın final yapması. Tüm takımlar birbirine eşit durumda. Her takımın gruptan çıkma, şampiyonluk kupasına uzanma şansı var. Oluşturulan takımlarda her mahallemizden katılım sağlayan ter döken kardeşimiz var. Kaymakamlığımız, İvrindi Belediyesi ve Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğümüz koordinesinde gerçekleştirilen turnuvada tüm takımlarımıza başarılar diliyor, heyecanla şampiyonluk maçını bekliyorum”