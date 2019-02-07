Futsal şenliği malzeme dağıtım töreni yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Proğramı kapsamında 2018/1 çağrı döneminde sağlıklı yaşam ve spor projeleri alanında Edremit'ten 12 proje başvurusu yapıldı. Bunlardan 6 tanesi başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı. Bu kapsamda Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda “Futsal Şenliği Projesi” malzeme dağıtım töreni yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2018/1 Çağrı Döneminde müracaatı yapılıp Bakanlıkça kabul edilen proje kapsamında, 20'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere 90 öğrenciye forma ve spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Törene Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, okul müdürleri, proje sorumluları ve öğrenciler katıldı.

Ülkemizin geleceği gençlere, daha iyi yaşam koşulları ve yeni imkanlar sağlamak amacıyla bu tür projelerin önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı “Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize; evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak, kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturabilmek amacı taşıyan bu tür gençlik projeleri büyük önem taşımaktadır. Eğitim ve öğretim hayatlarına devam eden gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek proje kapsamında gençlerimizin spora erişimi sağlanarak; ruhsal ve fiziksel anlamda sağlıklı ve nitelikli gelişmelerine büyük katkı sağlanacaktır. Bu kapsamda ilçemizde çeşitli spor projelerini uygulamaya önem vermekteyiz. Bu kapsamda özellikle Sayın Valimiz Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde başarıyla yürütülen Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi de önem verdiğimiz projelerden biridir. Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi ile çocuklarımız sporu sevmekte ve spor ile bütünleşmektedir. İlçemizde çocuklarımızın sporu seven, sağlıklı ve hareketli bireyler olarak yetişebilmeleri için var gücümüzle çalışma gayreti içerisindeyiz. Bu nedenle bugün gerçekleştirdiğimiz “Futsal Şenliği Projesinin” ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Proje kapsamında 90 öğrenciye eşofman, forma, spor ayakkabısı ve diğer spor malzemeleri dağıtımı yapıldı. Malzeme dağıtımının ardından yapılan futsal maçı ile tören sona erdi.